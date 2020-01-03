Петербурженка заняла призовое место на конкурсе красоты «Мисс Вселенная»

Петербурженка заняла призовое место на конкурсе красоты &#171;Мисс Вселенная&#187;
Финалистки. Фото:

Родственница писателя Николая Гоголя Ирина из Северной столицы заняла призовое место в международном конкурсе «Миссис Вселенная».

Финал конкурса красоты среди замужних женщин прошел 30 декабря в китайском Гуанчжоу. В нем приняли участие 90 представительниц разных стран.

Как сообщили в федерации «Миссис Санкт-Петербург», Россию представляла 39-летняя Ирина Гоголь, победительница конкурса «Миссис Россия» и капитан женской сборной Петербурга по волейболу.

В финале россиянка выступила с фильмом о насилии в семье. Участницы также провели дефиле в национальных платьях. Для своего костюма Ирина выбрала образ Царевны Лебедь, а для творческого конкурса — танец «Ивана Купала».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о финале конкурса «Мисс мира 2019».

конкурс мисс вселенная россиянка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бобры уничтожают осиновую рощу в Малом Ильинском саду на Ржевке
Спасатели потушили ночной пожар в Новой Ладоге
Пожарные оперативно потушили горящие простыни в квартире на Замшина
Падение горящего мужчины с крыши здания на Боровой попало на видео
Петербурженка заняла призовое место на конкурсе красоты «Мисс ...
Иномарка разбилась о поворачивающий трамвай на пересечении Ветеранов и ...
Десять спасателей более часа тушили заброшенное здание на Комсомольской улице
В Приморье мужчина убил двух собутыльников за сожженную шапку