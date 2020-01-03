Петербурженка заняла призовое место на конкурсе красоты «Мисс Вселенная»

Родственница писателя Николая Гоголя Ирина из Северной столицы заняла призовое место в международном конкурсе «Миссис Вселенная».

Финал конкурса красоты среди замужних женщин прошел 30 декабря в китайском Гуанчжоу. В нем приняли участие 90 представительниц разных стран.

Как сообщили в федерации «Миссис Санкт-Петербург», Россию представляла 39-летняя Ирина Гоголь, победительница конкурса «Миссис Россия» и капитан женской сборной Петербурга по волейболу.

В финале россиянка выступила с фильмом о насилии в семье. Участницы также провели дефиле в национальных платьях. Для своего костюма Ирина выбрала образ Царевны Лебедь, а для творческого конкурса — танец «Ивана Купала».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о финале конкурса «Мисс мира 2019».