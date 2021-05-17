После ДТП на «Коле», где погиб мужчина и пострадал пятилетний ребенок, проводится проверка

После ДТП на &#171;Коле&#187;, где погиб мужчина и пострадал пятилетний ребенок, проводится проверка
Проводится проверка. Фото: pixabay

После дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в Ленинградской области началась проверка. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что на автомобильной дороге «Кола» около трех часов дня на 79 километре произошла страшная авария. Так, автомобиль «ГАЗ», за рулем которого находился 82-летний пенсионер столкнулся с «Ситроеном», который в свою очередь выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Максус».

Авария для 43-летнего водителя «Максус» закончилась смертельным исходом. С ним в машине был пятилетний мальчик. Его госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Также отправлен в больницу и водитель «Ситроена». Его положение тоже оценивается как средней тяжести. В данный момент проводится доследственная проверка, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что на Смольной набережной случилась авария, внутри машина была вся в крови.

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