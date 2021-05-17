Петербуржцы смогут делиться парковкой за деньги

Петербуржцы смогут делиться парковкой за деньги
В Петербурге появится мобильный сервис по аренде парковки. Фото: pixabay.com

В Петербурге появится новый паркшеринговый сервис с кешбэком. Приложение «iParkU» позволит водителям делиться друг с другом парковочными местами, а освобождая их, получать кешбэк.

Механизм сервиса заключается в том, что один из пользователей оставляет заявку на паркинг, другой сообщает о готовности освободить место.

Водитель, освобождающий парковочное место, будет получать кэшбэк тогда, когда к нему подъедет другой автомобилист, чтобы поставить машину.

Стоимость стоянки оценивается в 200 рублей, а кешбэк для того, кто освобождает место, — в 150 рублей.

До конца года планируется запустить сервис в Москве, Берлине, Лондоне и Париже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на данный момент в городе 14 перехватывающих парковок. Их количество будет расти с каждым годом – примерно на три парковки в год. Поляков заявил, что перехватывающие парковки появятся у узловых станций метро и у некоторых станция железной дороги.

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