Стало известно, как петербуржцев будут мотивировать пользоваться перехватывающими парковками

Стало известно, как петербуржцев будут мотивировать пользоваться перехватывающими парковками
Перехватывающих парковок будет становиться все больше. Фото: pixabay.com

Сейчас в городе есть более 10 перехватывающих парковок, которых будет становиться все больше.

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков рассказал, как власти собираются развивать перехватывающие парковки. Планами он поделился в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он отметил, что на данный момент в городе 14 перехватывающих парковок. Их количество будет расти с каждым годом – примерно на три парковки в год. Поляков заявил, что перехватывающие парковки появятся у узловых станций метро и у некоторых станция железной дороги.

Глава ведомства добавил, что власти намерены мотивировать автомобилистов пользоваться такими парковками. Для этого те, кто оставят машину на парковке, а затем дважды воспользуются общественным транспорт, заплатят за стоянку минимальную сумму.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что транспортная реформа оставит Петербург без маршруток.

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