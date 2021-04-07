Стало известно, как петербуржцев будут мотивировать пользоваться перехватывающими парковками

Перехватывающих парковок будет становиться все больше. Фото: pixabay.com

Перехватывающих парковок будет становиться все больше. Фото: pixabay.com

Сейчас в городе есть более 10 перехватывающих парковок, которых будет становиться все больше.

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков рассказал, как власти собираются развивать перехватывающие парковки. Планами он поделился в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он отметил, что на данный момент в городе 14 перехватывающих парковок. Их количество будет расти с каждым годом – примерно на три парковки в год. Поляков заявил, что перехватывающие парковки появятся у узловых станций метро и у некоторых станция железной дороги.

Глава ведомства добавил, что власти намерены мотивировать автомобилистов пользоваться такими парковками. Для этого те, кто оставят машину на парковке, а затем дважды воспользуются общественным транспорт, заплатят за стоянку минимальную сумму.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что транспортная реформа оставит Петербург без маршруток.