Власти Германии разрешили достраивать «Северный поток — 2»

Власти Германии разрешили достраивать «Северный поток — 2»
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) разрешило продолжить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет об укладке труб на двухкилометровом отрезке в германской исключительной экономической зоне. В прокладке будут задействованы суда с системой якорного позиционирования.

Монтаж труд может начаться только в конце мая из-за судебного разбирательства.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

газопровод северный поток - 2 ФРГ


 

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