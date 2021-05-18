В центре Санкт-Петербурга обнаружили змею

В Центральном районе Петербурга заметили змею. Ее спасанием занимались сотрудники МЧС.

Змею заметили вечером в понедельник, 17 мая, в арке дома на 4-й Советской улице. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, сотрудники МЧС бережно достали хладнокровное и передали зоозащитникам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея. Помогать пострадавшей пришлось врачам — женщине под наркозом ввели специальную трубку, через которую и вытащили змею.