В центре Санкт-Петербурга обнаружили змею

В центре Санкт-Петербурга обнаружили змею
На помощь пришли спасатели. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В Центральном районе Петербурга заметили змею. Ее спасанием занимались сотрудники МЧС.

Змею заметили вечером в понедельник, 17 мая, в арке дома на 4-й Советской улице. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, сотрудники МЧС бережно достали хладнокровное и передали зоозащитникам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея. Помогать пострадавшей пришлось врачам — женщине под наркозом ввели специальную трубку, через которую и вытащили змею.

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