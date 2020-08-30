Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея

Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
Женщина была вынуждена обратиться к медикам. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Дагестане женщина решила отдохнуть на природе под деревом и уснула. Разбудила жительницу змея, которая заползла ей в рот.

Инцидент произошел в селе Леваши. Помогать пострадавшей пришлось врачам — женщине под наркозом ввели специальную трубку, через которую и вытащили змею.

Как сообщил «Пятый канал» со ссылкой на свои источники, длина рептилии составила один метр.

Жива ли змея, непонятно. Также неизвестно, в каком состоянии пациентка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что змея укусила школьницу в Ленобласти, девочка в реанимации. Какая именно змея укусила ребенка, не уточняется.

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