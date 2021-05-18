В мире коронавирусом болеют уже 163,1 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

За сутки в мире коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 489 тыс. человек.

Об этом стало известно сегодня, 18 мая. По данным Университета Джона Хопкинса, в мире новый вирус подхватили уже 163 168 183 человека, 102 844 114 пациентов смогли побороть заболевание. К летальному исходу вирус привел в 3 381 480 случаях.

Больше всего заболевших по-прежнему в США: 32 961 514 инфицированных, скончались от COVID-19 586 326 человек. На втором месте «антирейтинга» находится Индия (24 965 463 инфицированных, 274 390 погибли), на третьем — Бразилия (15 млн 627 475 зараженных, скончались 435 751 человек).

Россия расположилась на шестом месте: здесь медики выявили 4 892 938 инфицированных, погибли от нового вируса 114 263 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученый обнаружил связь между COVID и здоровьем кишечника.