Традиционным школьным Последним звонкам быть!

Если погода будет хорошей, последний звонок можно провести на пришкольной территории для нескольких классов с соблюдением дистанции. Фото: пресс-служба Смольного

Если погода будет хорошей, последний звонок можно провести на пришкольной территории для нескольких классов с соблюдением дистанции. Фото: пресс-служба Смольного

Школам рекомендуют провести праздники Последнего звонка 22 мая. Это самая удобная дата и для 9-х и для 11-х классов. Девятиклассники пишут контрольные работы до 21 мая. У выпускников школы с 31 мая начинается ЕГЭ.

Проведение праздников, на которых несколько классов в одном помещении, не допускается. Последний звонок будет отдельно для каждого класса. Выпускникам и родителям напоминают об обработке рук и масках.

Если погода будет хорошей, Последний звонок можно провести на пришкольной территории для нескольких классов с соблюдением дистанции.

Последнее решение о дате, месте и формате последнего звонка принимает директор школы.

Каким будет выпускной вечер, родители с класруки решают сами. В этом случае ограничения, связанные с деятельностью школ в условиях коронавируса уже не действуют.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за день «заминировали» три школы, детей эвакуировали.