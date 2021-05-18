Объединенные платежки и отключение горячей воды: что изменится в сфере ЖКХ в Петербурге

Владельцы счетчиков платят за отопление, потребленное в предыдущем месяце, в отличие от тех, у кого счетчики не установлены. Фото: Baltphoto

Владельцы счетчиков платят за отопление, потребленное в предыдущем месяце, в отличие от тех, у кого счетчики не установлены. Фото: Baltphoto

В Петербурге может появиться единая платежка за ЖКУ, а сроки отключения горячей воды летом в некоторых домах сократят, — в Петербурге 18 мая на заседании правительства обсудили работу инженерно-энергетического комплекса и вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил объединить платы за ЖКУ в единую квитанцию. Как отметили на заседании правительства, с начала месяца горожане жаловались на систему платежей за капремонт и электричество. В платежки закрадывались ошибки, многим приходилось платить большую комиссию.

По словам губернатора, из-за большого числа разных квитанций горожане платят высокую комиссию. Беглов предложил избавить от последней петербуржцев, установив единую квитанцию.

«Чтобы не получилось, когда за каждую платежку надо платить копейку, но в результате выливается в приличную сумму. Надо стараться объединять платежки», — отметил губернатор.

Еще одно изменение, которое ждет горожан, коснется отопительного сезона. Речь идет о сокращении сроков отключения горячей воды. Повезет, правда, не всем. Сроки сократят в 241 доме. Жители части из них будут мыться в тазике 1-4 дня. Еще в 14% домов — 5-10 дней. Глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук уточнил, что на две недели воду могут отключить в 55% домов.

Отметим, что последний отопительный сезон продлился в Петербурге 239 дней. В прошлом году в городе модернизировали около 250 км труб. В планах на этот год — обновление еще 270 км.

Как уточнили на заседании правительства, план работ был разработан с учетом проведения масштабных мероприятий в Петербурге — Евро-2020, ПМЭФ, Дня ВМФ и других. В дни этих событий вблизи площадок на 47 дней ограничат проведение ремонтных работ.

В этом году также запланирован ремонт инженерных систем в многоквартирных домах. К осени предстоит подготовить 29465 жилых, социальных и общественных зданий. Общий объем инвестиций на развитие инженерно-энергетического комплекса города на год превысил 68,4 млрд рублей.