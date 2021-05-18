Жители Кронштадта 18 мая празднуют День города

В Кронштадте празднуют День города. Фото: pixabay

В Кронштадте празднуют День города. Фото: pixabay

Город, основанный в 1704 году, на протяжении долгих лет играет большую роль в истории России.

Сегодня, 18 мая, жители Кронштадта отмечают День города. Город-порт и город воинской славы был основан Петром I на год позже, чем Санкт-Петербург. Среди его функций была защита Санкт-Петербурга со стороны Балтийского моря. Сейчас вдоль фортов Кронштадтской крепости стоит Комплекс защитных сооружений города от наводнений, благодаря которым удается избежать морских нагонных наводнений.

Ожидается, что в честь Дня города пройдет сразу несколько мероприятий на площадях Кронштадта. Празднество завершится традиционным салютом.

Напоминаем, что исторический центр города входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также город имеет звание Город воинской славы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что по улицам Кронштадта прошло победное шествие.