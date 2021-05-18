Путин вряд ли посетит матчи ЕВРО-2020 в Петербурге

Путин пока что не включил в свое расписание посещение футбольных матчей. Фото: kremlin.ru

Путин пока что не включил в свое расписание посещение футбольных матчей. Фото: kremlin.ru

Пока что футбольных матчей в расписании президента нет.

Президент России Владимир Путин вряд ли посетит матчи ЕВРО-2020, запланированные в Санкт-Петербурге этим летом. Такое мнение выразил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, о чем пишет РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что в графике Путина отсутствует посещение матчей чемпионата Европы.

«Пока мне неизвестно о планах президента присутствовать на этом матче, все-таки это национальный праздник. Поэтому пока в планах у президента этого нет»,

— сказал Песков.

Он также добавил, что не верит, будто российская сборная сможет попасть в финал чемпионата – россиянам пока что можно только мечтать об этом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин подписал указ об усилении мер безопасности в Петербурге на время Евро-2020.