Путин вряд ли посетит матчи ЕВРО-2020 в Петербурге

Пока что футбольных матчей в расписании президента нет.
Президент России Владимир Путин вряд ли посетит матчи ЕВРО-2020, запланированные в Санкт-Петербурге этим летом. Такое мнение выразил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, о чем пишет РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что в графике Путина отсутствует посещение матчей чемпионата Европы.
«Пока мне неизвестно о планах президента присутствовать на этом матче, все-таки это национальный праздник. Поэтому пока в планах у президента этого нет»,
— сказал Песков.
Он также добавил, что не верит, будто российская сборная сможет попасть в финал чемпионата – россиянам пока что можно только мечтать об этом.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин подписал указ об усилении мер безопасности в Петербурге на время Евро-2020.