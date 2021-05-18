Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой

Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой
Наоми стала мамой в 50 лет. Фото: скриншот Instagram

У 50-летней модели родилась дочка, поклонники вовсю поздравляют знаменитость с знаменательным событием.

Супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью. У нее родилась девочка в 50 лет, о чем модель рассказала подписчикам в социальных сетях. Знаменитость выложила фотографию, на которой запечатлены крохотные ножки малышки.

«Прекрасное маленькое благословение выбрало меня своей матерью. Я так счастлива, что эта нежная душа теперь есть в моей жизни. <…> Нет большей любви»,

— написала Кэмпбелл в посте.

Фанаты поразились такой новостью и начали поздравлять модель. Они не замечали никаких перемен в модели, так что рождение ребенка стало для них большой неожиданностью. Некоторые предполагают, что Кэмпбелл прибегла к услугам суррогатной матери.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у футболиста Артема Дзюбы родился третий сын.

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