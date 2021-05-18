В Петербурге снова загорелся дом Басевича

На место инцидента прибыли шесть единиц спецтехники и 32 спасателя.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 18 мая, в очередной раз загорелся доходный дом Басевича. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Пожар случился на Большой Пушкарской в Петроградском районе. Спасатели узнали о возгорании ближе к шести часам вечера. На место выехали шести единиц спецтехники и 32 спасателя. Известно, что огонь охватил обстановку на четвертом этаже. На данный момент ранг пожара повысили до 1-БИС. Прочие подробности не разглашаются – непонятно, есть ли пострадавшие и каковы последствия происшествия.

Напоминаем, что дом Басевича горит далеко не первый раз – один из последних пожаров случился на этой неделе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что концепцию сноса дома Басевича признали законной.