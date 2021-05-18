В Петербурге снова загорелся дом Басевича

В Петербурге снова загорелся дом Басевича
Здание построили в 1912 году. Фото: Google Карты

На место инцидента прибыли шесть единиц спецтехники и 32 спасателя.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 18 мая, в очередной раз загорелся доходный дом Басевича. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Пожар случился на Большой Пушкарской в Петроградском районе. Спасатели узнали о возгорании ближе к шести часам вечера. На место выехали шести единиц спецтехники и 32 спасателя. Известно, что огонь охватил обстановку на четвертом этаже. На данный момент ранг пожара повысили до 1-БИС. Прочие подробности не разглашаются – непонятно, есть ли пострадавшие и каковы последствия происшествия.

Напоминаем, что дом Басевича горит далеко не первый раз – один из последних пожаров случился на этой неделе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что концепцию сноса дома Басевича признали законной.

дом басевича новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гром и молния: Петербург накрыла непогода
Как развод Билла Гейтса поднял со дна грязные подробности его личной жизни
Автобус встал на углу Невского и Суворовского и заблокировал три полосы
Во избежание трагедий или ради сохранения истории: в Петербурге демонтируют ...
Суд арестовал самокатчиков по делу избиении писателя на Невском
В Петербурге снова загорелся дом Басевича
В Петербурге суд рассмотрит дело о контрабанде на 120 млн рублей
В 2020 году трубы чаще всего прорывало в Пушкинском и Колпинском районах