США могут отказаться от санкций против оператора «Северного потока – 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Администрация президента США Джо Байдена планирует отказаться от санкций против компании Nord Stream 2 AG, оператора проекта «Северный поток – 2».

Как сообщает портал Axios со ссылкой на источники, Госдепартамент США не собирается вносить оператора «Северного потока – 2» в санкционные списки организаций, участвующих в строительстве российского газопровода. Отмечается, что это решение будет обосновано «национальными интересами США».

Как пишет портал, власти США не готовы рисковать отношениями с Германией из-за российского газопровода.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.