Молния ударила в крест Исаакиевского собора во время грозы

Вечером 18 мая в Петербурге во время мощной грозы молния попала в крест Исаакиевского собора.

Вечером в городе начался ливень. Он сопровождался молниями, одна из них ударила в крест Исаакиевского собора. Это явление удалось заснять блогеру Сергею Сухову.

«Такая погода Петербургу очень к лицу», — подписал блогер видео.

В понедельник вечером в Петербурге не на шутку разбушевалась гроза, о которой предупреждало городское управление МЧС. Гром и молнии были видны и слышны во всех районах Северной столицы. На город обрушились ливень, гром и молнии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главной жертвой урагана стал почти вековой клен в Михайловском сквере напротив Русского музея. Дерево рухнуло на проезжую часть и стало причиной пробки. Еще одно дерево свалилось прямо у Гостиного двора на Невском.