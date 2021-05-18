Молния ударила в крест Исаакиевского собора во время грозы

Молния ударила в крест Исаакиевского собора во время грозы
Молния ударила прямо в крест Исаакиевского собора. Фото: sergeysuxov / Instagram

Вечером 18 мая в Петербурге во время мощной грозы молния попала в крест Исаакиевского собора.

Вечером в городе начался ливень. Он сопровождался молниями, одна из них ударила в крест Исаакиевского собора. Это явление удалось заснять блогеру Сергею Сухову.

«Такая погода Петербургу очень к лицу», — подписал блогер видео.

В понедельник вечером в Петербурге не на шутку разбушевалась гроза, о которой предупреждало городское управление МЧС. Гром и молнии были видны и слышны во всех районах Северной столицы. На город обрушились ливень, гром и молнии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главной жертвой урагана стал почти вековой клен в Михайловском сквере напротив Русского музея. Дерево рухнуло на проезжую часть и стало причиной пробки. Еще одно дерево свалилось прямо у Гостиного двора на Невском.

Исаакиевский собор молния непогода


 

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