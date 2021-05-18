Манижа прошла в финал Евровидения с песней Russian Woman

Манижа прошла в финал Евровидения с песней Russian Woman
Певица Манижа. Фото: www.instagram.com/manizha

Представительница России Манижа прошла в финал конкурса «Евровидение-2021».

Первый полуфинал состоялся во вторник вечером на арене Ahoy в Роттердаме. За путевку в финал боролись представители 16 стран.

«В финал прошла Россия», — объявили ведущие.

В полуфинале Манижа с песней «Russian Woman» выступала под третьим номером. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Евровидение» в Роттердаме стартовало накануне. Участники устроили традиционное дефиле на «Бирюзовой дорожке». Российская певица Манижа, которая будет представлять страну на конкурсе, решила выбрать для церемонии красный шелковый комбинезон с расклешенными брюками.

Russian Woman евровидение манижа


 

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Манижа прошла в финал Евровидения с песней Russian Woman
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