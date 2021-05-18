Жертвами стрельбы в Калифорнии стали два человека

Жертвами стрельбы в Калифорнии стали два человека
Произошла стрельба. Фото: pixabay

В результате стрельбы по автобусу в американском штате Калифорния погибли две женщины. Кроме того, известно о нескольких пострадавших.

Инцидент произошел 18 мая на автомагистрали в Окленде.

Два злоумышленника открыли огонь по автобусу для вечеринок во время празднования там дня рождения и выстрелили около 70 выстрелов, сообщает местная газета East Bay Times.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водитель, который стрелял по пешеходу из травматического пистолета рядом с торговым центром «Норд» на проспекте Просвещения в Петербурге, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве.

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