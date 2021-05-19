Футболисты «Челси» и «Лестера» устроили потасовку на поле

В концовке матча на поле произошла потасовка. Фото: Pixabay

В концовке матча на поле произошла потасовка. Фото: Pixabay

«Челси» обыграл «Лестер» в очередном матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Матч прошел в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» при ограниченном количестве зрителей. Встреча завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей голами отличились Энтони Рюдигер и Жоржиньо, реализовавший пенальти на 66-й минуте. У «Лестер» единственный гол забил Келети Ихеначо.

В концовке матча на поле произошла потасовка. Португальский защитник «лис» Рикарду провел грубый прием, после чего его визави Антонио Рюдигер толкнул обидчика. Началась драка, в которую ввязался даже голкипер «Челси» Эдуар Менди.

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