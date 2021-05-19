За сутки от коронавируса скончались 37 петербуржцев

За сутки от коронавируса скончались 37 петербуржцев
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 37 человек.

Об этом стало известно в среду, 19 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло почти 14 тыс.

Побороть болезнь за последние 24 часа удалось 1 427 пациентам.

Напомним, что 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге могут ужесточить ограничения, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

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