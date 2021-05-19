В Ленобласти вновь объявлено штормовое предупреждение

Сегодня в Ленобласти вновь объявили штормовое предупреждение. Непогода по большей части затронет западные районы.

В среду, 19 мая, в первой половине дня на западе региона сохранятся ливни и грозы, а ветер усилится до 15 метров в секунду.

Как сообщили в региональном управлении ГУ МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС», метеорологическая обстановка повышает риск ДТП и других происшествий на линиях электропередачи и акваториях. Также из-за ливней есть вероятность подтоплений.

В МЧС жителей Ленобласти призвали воздержаться от использования открытого огня и разведения костров, походов в лес и выхода на воду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев снова ожидают ливни с грозами и +26 градусов.