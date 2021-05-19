В среду петербуржцев снова ожидают ливни с грозами и +26 градусов

Сегодня в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами с грозой. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В среду, 19 мая, метеорологические условия в Северной столице будет определять центральная часть циклонического вихря. Температура воздуха составит от +24до +26 градусов, в Ленобласти потеплеет до +29.

Юго-восточный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало.

«Добавлю, что за минувшие сутки в Санкт-Петербурге выпало 33 мм осадков, это около 72% от месячной нормы мая», — отметил синоптик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двойная норма осадков выпала в Петербурге во время ливня с грозой.