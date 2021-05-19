Дойная норма осадков выпала в Петербурге во время ливня с грозой

Дойная норма осадков выпала в Петербурге во время ливня с грозой
Система канализации Петербурга справляется с последствиями ливня. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Петербурге интенсивность вечерних ливней с грозой и молнией превысила норму в два раза.

Особенно тяжело во вторник, 19 мая, пришлось югу и центру Северной столицы. Максимум зафиксирован в Невском районе – 19,46 мм за 20 минут.

Как сообщили в городском «Водоканале», за минувшие сутки выпало 15,34 миллиметра, что превышает норму более чем в два раза. Не обошлось и без традиционных локальных подтоплений.

Сегодня синоптики снова прогнозируют кратковременные ливни, которые будут сопровождаться грозами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с последствиями непогоды в Петербурге боролись 30 аварийных бригад и 17 единиц спецтехники «Водоканала».

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