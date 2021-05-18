В Петербурге в среду ожидаются ливни и грозы

Также ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

В Санкт-Петербурге наступили дождливые дни. Уже завтра, 19 мая, синоптики прогнозируют кратковременные ливни, которые будут сопровождаться грозами. Об этом сообщает главное управление МЧС РФ по городу.

В ФГБУ «Северо-Западное УГМС» заявили, что ожидается в том числе усиление ветра до 20 метров в секунду. Это значит, что горожанам стоит вести себя осторожнее и держаться подальше от шатких конструкций. Также важно убрать легкие предметы с балконом и не оставлять машины вблизи деревьев.

Несмотря на дождь, температура воздуха будет комфортной – он прогреется до плюс 25 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиян предупредили о приходе «супервысоких» температур. Так, они ожидаются в Астраханской области в ближайшие дни. Аналогичная погода установится в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.