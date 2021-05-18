В Петербурге 30 бригад «Водоканала» устраняют последствия мощного ливня

На город обрушились ливень, гром и молнии. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

На город обрушились ливень, гром и молнии. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Вечером 18 мая на Петербург обрушились дожди, грозы и порывистый ветер. Некоторые машины буквально плыли по дорогам.

С последствиями непогоды боролись 30 аварийных бригад и 17 единиц спецтехники «Водоканала».

Сильнее всего дожди «ударили» по Невскому, Пушкинскому, Фрунзенскому, Петроградскому и Центральному районам.

«Система водоотведения города была подготовлена, работает в штатном режиме и рассчитана на прием дождей расчетной интенсивности», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером 18 мая в Петербурге не на шутку разбушевалась гроза, о которой предупреждало городское управление МЧС. Гром и молнии были видны и слышны во всех районах Северной столицы. На город обрушились ливень, гром и молнии.