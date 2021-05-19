Оптимизирована схема организации дорожного движения на время строительства станции метро «Большой проспект»

Оптимизирована схема организации дорожного движения на время строительства станции метро «Большой проспект»
Автобусов станет больше, чем в период до введения ограничительных мер. Фото: Baltphoto

Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы вместе с Комитетом по транспорту реализовали временную схему движения автобусов на участке от 22-23 линий В.О. до улицы Детской. Там открыто движение для автобусов №№ 1, 7, 128, 151, 152. До этого автобусы следовали по Среднему проспекту.

Восстановить движение троллейбусов на участке хотят после строительства и ввода в эксплуатацию станции метрополитена «Большой проспект», сообщает комитеты по развитию транспортной инфраструктуры и транспорту. То есть в конце 2024 года. Сейчас принимаются все необходимые меры для открытия троллейбусного движения ранее намеченного срока.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автобус встал на углу Невского и Суворовского и заблокировал три полосы. Вечером 18 мая автобус заглох на углу Невского и Суворовского и заблокировал три полосы. В результате образовалась пробка.

Комитет по транспорту спб Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры СПб метро планы 2024 станция «Большой проспект»


 

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