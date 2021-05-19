Дмитрий Медведев не отрицает обязательную вакцинацию от коронавируса

Дмитрий Медведев не отрицает обязательную вакцинацию от коронавируса
Дмитрий Медведев. Фото: kremlin.ru

На сегодняшний день власти России придерживаются того, что прививки добровольны. Но несмотря на это, случается, что государству, чтобы защитить интересы большинства граждан необходимо сделать подобные решения обязательными.

Заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что в таком случае придется юристам предоставить свои ответы.

Медведев заявил, что прививка — это дело добровольное. Хотя государственные интересы бывает диктуют и общеобязательный характер.

Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности», — объяснил Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.

Также он отметил, что это есть вопрос «соразмерности ценностей». С одной стороны, ценности отдельной жизни, а с другой стороны — защиты всего населения.

К тому же, Медведев подчеркнул, что на данные темы придется давать ответы юристам и практикам вакцинации.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что Владимир Путин поручил правительству подготовить законопроект о ведении учета домашних животных.

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