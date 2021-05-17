Путин поручил правительству подготовить законопроект о ведении учета домашних животных

Путин поручил правительству подготовить законопроект о ведении учета домашних животных
Путин поручил подготовить законопроект о ведении учета домашних животных. Фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2021 года подготовить законодательные поправки о ведении учёта домашних питомцев, а также мониторинга популяций животных без владельцев. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.

Кроме того, кабмин должен подготовить поправки, определяющие особенности владения и распоряжения со стороны организаций и муниципальных образований безнадзорными животными, находящимися на их территориях, в том числе вопросы передачи новым собственникам.

Отмечается, что законопроект должен также устанавливать соответствующую ответственность таких организаций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты ЗакСобрания Петербурга предложили ввести лимит на количество собак и кошек в квартирах. Сейчас в парламенте разрабатывается закон, который позволит властям регионов устанавливать максимальное количество собак и кошек в квартирах россиян. Сейчас в парламенте разрабатывается закон, который позволит властям регионов устанавливать максимальное количество собак и кошек в квартирах россиян.

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