Культурно-деловой центр Хошимина появится в Петербурге

Памятник Хо Ши Мину откроют через год в мае. Фото: пресс-служба Смольного

Памятник Хо Ши Мину откроют через год в мае. Фото: пресс-служба Смольного

Губернатор Северной столицы Александр Беглов принял участие в ежегодной конференции «Два века дружбы», посвященной дню рождения первого президента Вьетнама Хо Ши Мина.

В конференции участвовали члены правительства Северной столицы и члены Политбюро, секретарь парткомитета Хошимина Нгуен Ван Нэн, сообщает Смольный.

Губернатор сообщил, что, несмотря на COVID-19, в городе на Неве не перенесли дни города Хошимина. После снятия коронавирусных ограничений в Северной столице откроют центр Хошимина.

На конференции подписали соглашение о сотрудничестве Северной столицы и Департамента образования Хошимина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге отменят Российско-китайский деловой форум. В Санкт-Петербурге в связи с переездом бизнес-парка из «Ленэкспо» может не состояться Российско-китайский деловой форум.