В Петербурге отменят Российско-китайский деловой форум

В Санкт-Петербурге в связи с переездом бизнес-парка из «Ленэкспо» может не состояться Российско-китайский деловой форум. Переезд бизнес-парка в здание на Лиговском проспекте скажется на качестве организации традиционных деловых переговоров, проходящих в дни международного экономического форума.

Председатель Китайского общества Чэнь Чжиган сообщил «Петербургскому дневнику», что Скорее всего, придётся отменить форум.

Также он отметил, что Северная столица потеряла крупный китайский ресторан. Так, работавший с 2016 года «Большой ресторан Ци» закрылся. Однако скоро его откроют в новом месте. Вместо 6 тысячи квадратных метров будет 2.

Бизнес-парк уже в следующем месяце заработает снова на 4-м этаже на Лиговском проспекте, где раньше размещался ночной клуб «Метро».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайские ученые нашли способ замедлить старение.