СК возбудил дело после падения ребёнка из окна

СК возбудил дело после падения ребёнка из окна
Злоумышленник выбрался через окно. Фото: pixabay

Следственный комитет по Ленобласти возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

11-летний подросток, в установленном законом порядке с 2017 года находился на социальном обслуживании с постоянным проживанием в Ленинградском областном государственном бюджетном учреждении «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» на территории Приозерского района Ленинградской области.

Находясь в спальной комнате реабилитационного центра без присмотра взрослых в вечернее время, подросток выпал из окна первого этажа. Он получил повреждения, причинившие вред его здоровью средней тяжести.

Таким образом, сотрудники реабилитационного центра не обеспечили безопасные условия проживания детей в учреждении, что повлекло последствия в виде вреда здоровью несовершеннолетнего.

В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и привлечение виновных к уголовной ответственности. Кроме того, в ходе расследования установят причины и условия, способствующие совершению данного преступления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти Россельхознадзор обнаружил факт реализации просроченной продукции.

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