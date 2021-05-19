В Ленобласти Россельхознадзор обнаружил факт реализации просроченной продукции

Нежирный творог полезен для потенции, а вот в целом молочная продукция - нет. Фото: pixabay.com

Нежирный творог полезен для потенции, а вот в целом молочная продукция - нет. Фото: pixabay.com

Мониторинговая группа Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в ходе анализа данных, внесенных в систему «Меркурий», выявила общество с ограниченной ответственностью, оформлявшее электронные ветеринарные сопроводительные документы (эВСД) на продукцию с истекшим сроком годности.

Инспекторы ведомства зафиксировали, что 23 марта 2021 года компанией «Ресурс», осуществляющей деятельность в Приозерском районе Ленинградской области, оформлен эВСД на продукцию с целью реализации «в пищу людям». Однако срок годности 5 килограммов творога на момент оформления документов уже истек. Продукция предназначалась для отправки в детский сад, расположенный в одном из поселков Приозерского района 47 региона.

В отношении ООО «Ресурс» Управлением Россельхознадзора составлен протокол об административном правонарушении, по части 1 статьи 10.6. КоАП РФ, 20 апреля 2021 года должностное лицо Управления вынесло постановление о привлечении к административной ответственности в форме наложения штрафа в размере 10 тыс. руб., штраф оплачен в полном объеме.

С начала года в Ленобласти должностные лица Управления Россельхознадзора за нарушение порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в информационной системе Меркурий составили 20 протоколов об административной ответственности в отношении должностных и юрлиц, приостановили регистрацию 33 пользователей, аннулировали регистрацию 2 пользователей, а также направили 331 предупреждение о недопустимости таких нарушений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог назвала простой способ вычислить настоящий продукт.