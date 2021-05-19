Путин призвал наладить массовый туризм в Долину гейзеров на Камчатке

Путин остался доволен тем, как в Петербурге борются с пандемией COVID-19. Фото: kremlin.ru

Путин остался доволен тем, как в Петербурге борются с пандемией COVID-19. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин призвал организовать туристическую инфраструктуру в Долине гейзеров на Камчатке.

Очень важна подготовка планов туристических территорий, сообщает ТАСС. Нужно включить визуализацию, рассчитать антропогенную нагрузку. В Долину гейзеров на Камчатке нельзя пускать много людей, вытопчут, предположил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Владимир Путин прокомментировал слова Чернышенко. Он сказал, что нужно как следует организовать работу, и тогда Долине гейзеров ничего не будет угрожать. Также президент России призвал относится к иностранным туристам как к «своим» и тогда, отношения выстроятся как надо.

До конца года продлили программу туркэшбэка за поездки по России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что S7 отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона. Это решение приняли, потому что по этому направлению до сих пор неопределённость.