«Форсаж 9» стартует в прокате в среду

19 мая стартует 9-ая часть фильма «Форсаж». В фильме к главным героям присоединится родной брат Доминика Торетто.

В честь премьеры в Дубай на самом высоком небоскрёбе в мире показали тизер фильма. Этим событием Вин Дизель поделился в «Инстаграм».

На YouTube у официального канала Universal Pictures выложено два видео. Первый трейлер показали год назад, и он успел собрать 15 миллионов просмотров. Второй трейлер, приоткрывающий завесу новой части набрал 3 миллиона просмотров. Его выложили месяц назад.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России вышел новый фильм с Анджелиной Джоли. В российских кинотеатрах вышел фильм «Те, кто желает мне смерти». Несравненная Анджелина Джоли выступила в главной роли.