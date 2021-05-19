В Петербурге ужесточат антиковидные меры в транспорте

В Петербурге ужесточат антиковидные меры в транспорте
Горожанам нужно тщательней соблюдать меры предосторожности. Фото: Baltphoto

Горожанам необходимо носить средства индивидуальной защиты, чтобы воспользоваться метро или автобусом.

В Санкт-Петербурге власти решили ужесточить противовирусные меры в общественном транспорте и на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает вице-губернатор города Максим Соколов.

Он отметил, что горожан, которые будут отказываться носить средства индивидуальной защиты, могут не пустить в транспорт. Речь идет об автобусах, троллейбусах, трамваях и метро. Соколов призвал петербуржцев и туристов следить за своим здоровьем.

Вице-губернатор добавил, что скоро в Петербурге должно состояться несколько крупных мероприятий и важно, чтобы эпидемиологическая обстановка улучшилась.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Медведев допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса.

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