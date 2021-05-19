Медведев допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса

Медведев допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса
Медведев опроверг все предположения. Фото: kremlin.ru

Сейчас прививки от коронавируса в России добровольные, но всё может поменяться для улучшения эпидемиологической обстановки в стране.

В госинтересах, защиты большинства населения прививка может стать обязательной, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.

Он отметил, что это вопрос «соразмерности ценностей»: одной жизни или жизни большинства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Медведев предложил поэкспериментировать с четырехдневной рабочей неделей. Он считает, что для начала можно ввести короткую рабочую неделю лишь в некоторых регионах. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев рассказал о необходимости сократить рабочую неделю до четырех дней. Он считает, что можно провести для начала эксперимент в некоторых регионах.

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