Медведев допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса

Сейчас прививки от коронавируса в России добровольные, но всё может поменяться для улучшения эпидемиологической обстановки в стране.

В госинтересах, защиты большинства населения прививка может стать обязательной, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.

Он отметил, что это вопрос «соразмерности ценностей»: одной жизни или жизни большинства.