В Петербурге ожидается похолодание до +14 градусов

В Петербурге ожидается похолодание до +14 градусов
В городе будут идти кратковременные дожди. Фото: Pixabay

Погода начнет ухудшаться к концу рабочей недели.

В Санкт-Петербурге в ближайшее время ожидается похолодание. Если сегодня, 19 мая, был необычайно теплый день с 30-ти градусной жарой, то в пятницу температура воздуха опустится до +14 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус, пишет «Комсомольская правда».

В Петербурге пока что больше не ожидается жары. Погода будет облачной и с кратковременными дождями. Возможно, будут грозы, но это не точно. Температура воздуха составит на более плюс 20 градусов. Также погода прогнозируется ветреной, так что горожан ждут не самые приятные выходные.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге закрыли сады и скверы из-за непогоды. В городе порывы ветра вечером могут достигнуть 18 метров в секунду.

новости СПб погода


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Хроники аферистов: в Мурино задержали мошенника, который взял деньги за ...
На Ветеранов заметили огромную лужу из-за прорыва трубы
На Народного Ополчения дерево упало на проезжающие мимо машины
В Гатчине стартовала реставрация музея-усадьбы Щербова
Жители Кингисеппа показали град размером с яйцо
Жители Петербурга начали получать приглашения на вакцинацию от COVID-19
В Петербурге ожидается похолодание до +14 градусов
«Форсаж 9» стартует в прокате в среду