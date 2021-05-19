В Петербурге ожидается похолодание до +14 градусов

Погода начнет ухудшаться к концу рабочей недели.

В Санкт-Петербурге в ближайшее время ожидается похолодание. Если сегодня, 19 мая, был необычайно теплый день с 30-ти градусной жарой, то в пятницу температура воздуха опустится до +14 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус, пишет «Комсомольская правда».

В Петербурге пока что больше не ожидается жары. Погода будет облачной и с кратковременными дождями. Возможно, будут грозы, но это не точно. Температура воздуха составит на более плюс 20 градусов. Также погода прогнозируется ветреной, так что горожан ждут не самые приятные выходные.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге закрыли сады и скверы из-за непогоды. В городе порывы ветра вечером могут достигнуть 18 метров в секунду.