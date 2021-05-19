В Гатчине стартовала реставрация музея-усадьбы Щербова

В Гатчине стартовала реставрация музея-усадьбы Щербова
Усадьбу приведут в порядок в ближайшие годы. Фото: ВКонтакте / Музей-усадьба П.Е. Щербова

Здание закрылось до 2025 года. За это время его планируют полностью привести в порядок.

В Гатчине на реставрацию закрылся музей-усадьба художника Павла Щербова. Об этом сегодня, 19 мая, в правительстве Ленинградской области.

Известно, что здание будет недоступно для посетителей до 2025 года. Из музея временно вывезут более 13 тысяч экспонатов, которые пока что будут храниться в Доме культуры в деревне Батово. Ожидается, что за несколько лет специалисты успеют обновить цвет фасада и внутренних стен, благоустроят прилегающую территорию, укрепят черепицу – словом, приведут усадьбу в порядок.

Напоминаем, что Щербов, которую принадлежала усадьба, является первым карикатуристом, чьи рисунки выставлялись на художественных выставках.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дом станционного смотрителя в Выре закончат реставрировать уже в конце этого года.

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