В Гатчине стартовала реставрация музея-усадьбы Щербова

Здание закрылось до 2025 года. За это время его планируют полностью привести в порядок.

В Гатчине на реставрацию закрылся музей-усадьба художника Павла Щербова. Об этом сегодня, 19 мая, в правительстве Ленинградской области.

Известно, что здание будет недоступно для посетителей до 2025 года. Из музея временно вывезут более 13 тысяч экспонатов, которые пока что будут храниться в Доме культуры в деревне Батово. Ожидается, что за несколько лет специалисты успеют обновить цвет фасада и внутренних стен, благоустроят прилегающую территорию, укрепят черепицу – словом, приведут усадьбу в порядок.

Напоминаем, что Щербов, которую принадлежала усадьба, является первым карикатуристом, чьи рисунки выставлялись на художественных выставках.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дом станционного смотрителя в Выре закончат реставрировать уже в конце этого года.