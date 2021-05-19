«Газпром Арену» назвали одним из лучших стадионов мира

«Газпром Арену» назвали одним из лучших стадионов мира
"Газпром Арена" - один из лучших стадионов мира. Фото: Batphoto

Стадион занял 21-е место среди других объектов.

Петербургский стадион «Газпром Арена» вошел в топ-30 лучших стадионов мира, заняв 21-ю строчку. Об этом сообщается на сайте «Зенита». Известно, что рейтинг составляла компания Brand Finance.

В рейтинг больше не попало ни одного российского стадиона. На первом месте находится «Тоттенхэм Хотспур», находящийся в Лондоне, на втором – Уэмбли, а на третьем – барселонский «Камп Ноу».

Чтобы составить рейтинг, специалисты оценивали объекты по ряду критериев. Их интересовал в том числе доход от матчей и интерес болельщиков к тому или иному стадиону.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы смогут привиться от COVID на «Газпром Арене» все майские праздники.

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