В центре Петербурга заметили прогуливающуюся голую девушку

В центре Петербурга заметили прогуливающуюся голую девушку
Девушку увезли в отделение полиции. Фото: Pixabay

Горожанку не пугали на прохожие, ни непогода.

В центре Санкт-Петербурга сегодня вечером, 19 мая, заметили рыжеволосую голую девушку, устроившую прогулку под дождем. О ней пишет «Мегаполис».

Свидетели отмечают, что видели странную горожанку недалеко от площади Восстания. Некоторые люди подходили к ней и интересовались, не нужна ли помощь. Непонятно, что стало причиной такого смелого поступка. На одном из роликов заметно, что за девушкой приехали сотрудники правоохранительных органов, которые усадили ее в служебный автомобиль.

Подробности выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полуголый петербуржец сел в такси и заявил, что он – агент спецслужб.

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