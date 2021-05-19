В центре Петербурга заметили прогуливающуюся голую девушку

Горожанку не пугали на прохожие, ни непогода.

В центре Санкт-Петербурга сегодня вечером, 19 мая, заметили рыжеволосую голую девушку, устроившую прогулку под дождем. О ней пишет «Мегаполис».

Свидетели отмечают, что видели странную горожанку недалеко от площади Восстания. Некоторые люди подходили к ней и интересовались, не нужна ли помощь. Непонятно, что стало причиной такого смелого поступка. На одном из роликов заметно, что за девушкой приехали сотрудники правоохранительных органов, которые усадили ее в служебный автомобиль.

Подробности выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полуголый петербуржец сел в такси и заявил, что он – агент спецслужб.