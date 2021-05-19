HBO показала первый трейлер нового эпизода «Друзей»

В трейлере актёры и актрисы собираются за большим столом и вспоминают, как снимался культовый сериал. Фото: скрин видео Friends HBO Max

В трейлере актёры и актрисы собираются за большим столом и вспоминают, как снимался культовый сериал. Фото: скрин видео Friends HBO Max

В сети Интернет появился первый трейлер нового выпуска телесериала «Друзья»

Короткое видео выложили на You-Tube-канале «HBO Max». Напомним, что спецэпизод должен был выйти год назад, но ему помешала паyдемия COVID-19. В серии собрались все звёзды сериала. Для фанатов это настоящая ностальгия. Только в этот раз главные звёзды выглядят постаревшими.

Трейлер длится 2 минуты 10 секунд. За час публикации трейлер собрал более 270 тысяч просмотров, пять тысяч комментариев, 91 тысячу лайков и чуть более 600 дизлайков.

В трейлере актёры и актрисы собираются за большим столом и вспоминают, как снимался культовый сериал. Они делятся друг с другом впечатлениями и смеются, вспоминая смешные моменты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Форсаж 9» стартует в прокате в среду. 19 мая стартует 9-ая часть фильма «Форсаж».