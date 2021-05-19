Стало известно о госпитализации актера Николая Сличенко

Стало известно о госпитализации актера Николая Сличенко
Актера госпитализировали в столичную больницу. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Причиной стала хроническая почечная недостаточность.

Актер и художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко был экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает «360», ссылаясь на источник в экстренных службах.

Сличенко вызвал карету скорой помощи к себе домой, он жаловался на боли в животе. Причиной стала хроническая почечная недостаточность, ставшая причиной длительной задержки мочи. Врачи приняли решение о госпитализации. По предварительным данным, он до сих пор находится в одной из столичных больниц.

Напоминаем, что Сличенко родился 27 декабря 1934 года. Он известен зрителям в том числе благодаря «Свадьбе в Малиновке».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подростка госпитализировали после ДТП во дворе на Мечникова.

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