Медики «Зенита» спасли жизнь мальчику, пострадавшему в аварии в Сочи

Ребенок катался на самокате, когда на него наехала легковушка.

В Сочи в результате аварии пострадал ребенок, катающийся на самокате. Инцидент произошел 19 мая в девять вечера на глазах у врачей «Зенита». Они не остались в стороне и пришли на помощь мальчику. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Все случилось у одного из сочинских отелей. Там мальчик катался на самокате, когда на него наехала легковушка. Это увидели врач «Зенита-м» Юрий Васин и массажист Дмитрий Неклюдов. Они оказали пострадавшему первую помощь, на место прибыла карета скорой помощи, госпитализировавшая ребенка. На данный момент жизни мальчика ничего не угрожает.

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