В четверг в Пулково нет задержанных рейсов

В четверг, 20 мая, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены согласно расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Накануне в аэропорту Пулково в Петербурге задержали два рейса до Крыма. По данным Пулково, проявить терпение пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты авиаперевозчиков «Уральские авиалинии» и «Red Wings» до Симферополя. С задержкой вылетел рейс U6 511. Изначально планировалось, что самолет поднимется в небо в 13:45, однако по неизвестным причинам рейс задержали на час. Далее задержан рейс WZ 701. Самолет должен был вылететь в 16:35, но посадка началась только в 17:30, а сам вылет назначен на 18:10.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пулково возобновил рейсы в Египет. Перелеты будут один раз в неделю. Забронировать билет можно на сайте петербургского аэропорта.