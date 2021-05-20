Шесть человек погибли во время тюремного бунта в Гватемале

Шесть человек погибли во время тюремного бунта в Гватемале
В Гватемале в ходе тюремного бунта погибли шесть человек. Фото: pixabay

В тюрьме на западе Гватемалы произошли беспорядки, во время которых погибли по меньшей мере шесть человек.

Бунт произошел в тюрьме по окончании времени посещения заключенных, сообщает KTIV со ссылкой на данные полиции.

В общей сложности в тюрьме Кесальтенанго содержатся 2250 заключенных.

Как пишет Prensa Libre, бунт начался из-за противостояние преступных группировок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что насилия в тюрьмах Финляндии стало значительно больше в этом году. Согласно данным Ведомства исполнения наказаний, которые приводит служба новостей Yle, причина кроется в усилении влияния организованной преступной группировки United Brotherhood.

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