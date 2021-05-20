Эксперт рассказал, как защитить переписку в Telegram

Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram. Фото: pixabay.com

Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram. Фото: pixabay.com

Эксперт рассказал, что получить доступ к вашей переписке могут, все кто имеет доступ к вашему телефону.

Партнер агентства по аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова рассказала, что нужно делать, что защитить свой аккаунт в Telegram от взлома. По ее словам, нужно оперативно реагировать на сообщения с кодами верификации и вовремя блокировать в настройках чужие сессии в аккаунте, сообщает агентство «Прайм».

Узнать, пользовался ли кто-то вашим аккаунтом Telegram можно в разделе безопасности. Там же можно принудительно завершить чужую сессию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что голосовые чаты мессенджера Telegram добавится функция трансляции видео. Информация об этом появилась в телеграм-канале основателя мессенджера Павла Дурова. По его словам, добавление видеоизмерения в голосовые чаты сделает Telegram мощной платформой для групповых видеозвонков.