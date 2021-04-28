В Telegram запустят функцию групповых видеозвонков

В голосовые чаты мессенджера Telegram добавится функция трансляции видео. Информация об этом появилась в телеграм-канале основателя мессенджера Павла Дурова.

Об этом петербургский разработчик рассказал сегодня, 28 апреля. По его словам, добавление видеоизмерения в голосовые чаты сделает Telegram мощной платформой для групповых видеозвонков.

Дуров подчеркнул, что видеоконференции будут обладать функциями шумоподавления, поддержки современных экранов, в том числе и на компьютерах, ноутбуках и планшетах, а также особого шифрования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мошенники стали собирать персональные данные россиян для шантажа через боты в Telegram.