В Telegram запустят функцию групповых видеозвонков

В Telegram запустят функцию групповых видеозвонков
По словам Павла Дурова, разработка опережает аналоги конкурентов. Фото: pixabay

В голосовые чаты мессенджера Telegram добавится функция трансляции видео. Информация об этом появилась в телеграм-канале основателя мессенджера Павла Дурова.

Об этом петербургский разработчик рассказал сегодня, 28 апреля. По его словам, добавление видеоизмерения в голосовые чаты сделает Telegram мощной платформой для групповых видеозвонков.

Дуров подчеркнул, что видеоконференции будут обладать функциями шумоподавления, поддержки современных экранов, в том числе и на компьютерах, ноутбуках и планшетах, а также особого шифрования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мошенники стали собирать персональные данные россиян для шантажа через боты в Telegram.

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В Telegram запустят функцию групповых видеозвонков
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