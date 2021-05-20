В Гатчинском районе спасатели тушили полыхающую дачу

В Гатчинском районе спасатели тушили полыхающую дачу
О пострадавших не сообщается. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В ночь на 20 мая в Гатчинском районе Ленобласти произошел пожар. Там загорелся частный дом.

Сообщение о пожаре поступило в 3:44. Жители садоводства «Прометей» в массиве Учхоз о том, что горит дом.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Горел частный дом на площади 68 квадратных метров, сообщили в ГУ МС по региону.

Справиться с огнем удалось в 4:45 пожар был ликвидирован. О пострадавших не сообщается. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью с 18 на 19 мая в Ленинградской области случилось чрезвычайное происшествие — пожар. В Ленобласти в Волховском районе накануне ночью случилось возгорание, в результате которого мужчина получил ожоги.

Гатчинский район пожар происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Павлюченко заявил, что Кокорин убил свою карьеру
Больше погибших после прививки и обязательная вакцинация: последние новости ...
Со свалки в Ломоносовском районе вывезли более 100 кг коровьих голов
Назван самый распространенный вид рака в России
Утром в четверг Петербург застрянет в 7-балльных пробках
В Гатчинском районе спасатели тушили полыхающую дачу
В двух штатах Индии объявили об эпидемии «черной плесени»
Эксперт рассказал, как защитить переписку в Telegram