В Гатчинском районе спасатели тушили полыхающую дачу

В ночь на 20 мая в Гатчинском районе Ленобласти произошел пожар. Там загорелся частный дом.

Сообщение о пожаре поступило в 3:44. Жители садоводства «Прометей» в массиве Учхоз о том, что горит дом.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Горел частный дом на площади 68 квадратных метров, сообщили в ГУ МС по региону.

Справиться с огнем удалось в 4:45 пожар был ликвидирован. О пострадавших не сообщается. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью с 18 на 19 мая в Ленинградской области случилось чрезвычайное происшествие — пожар. В Ленобласти в Волховском районе накануне ночью случилось возгорание, в результате которого мужчина получил ожоги.