Назван самый распространенный вид рака в России

Главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков назвал самый распространенный вид рака в России.

По его словам, рак молочной и предстательной желез чаще всего встречаются у онкобольных в России.

«Дальше по нисходящей – колоректальный рак, рак легкого, рак желудка», — цитирует врача РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, от каких продуктов стоит отказаться после болезни. Она заявила, что некоторые напитки и еда могут негативно сказаться на здоровье человека, который принимал антибиотики или только недавно выздоровел.