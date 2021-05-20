Назван самый распространенный вид рака в России

Назван самый распространенный вид рака в России
Врач назвал самый распространенный вид рака в России. Фото: pixabay

Главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков назвал самый распространенный вид рака в России.

По его словам, рак молочной и предстательной желез чаще всего встречаются у онкобольных в России.

«Дальше по нисходящей – колоректальный рак, рак легкого, рак желудка», — цитирует врача РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, от каких продуктов стоит отказаться после болезни. Она заявила, что некоторые напитки и еда могут негативно сказаться на здоровье человека, который принимал антибиотики или только недавно выздоровел.

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