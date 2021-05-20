В Петербурге задержан мигрант, избивший мужчину на Сенной площади

Сотрудники полиции задержали мигранта, который избил мужчину на Сенной площади.

Инцидент произошел в ночь на 19 мая. Пострадавшего с травмой головы госпитализировали в тяжелом состоянии. По словам потерпевшего, он был избит неизвестным на Сенной площади.

У дома по Московскому проспекту по подозрению задержали 31-летнего мужчину одного из среднеазиатских государств.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прибывшая на место полиция установила, что неработающего мужчину 1962 года рождения с закрытым переломом костей таза в тяжелом состоянии бригадой скорой помощи госпитализировали в городскую больницу № 3.